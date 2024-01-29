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В результате обстрелов на Херсонщине разрушен ангар, — ОВА

29 января 2024 11:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В результате обстрелов на Херсонщине разрушен ангар, — ОВА
Последствия обстрелов. Фото: Telegram/ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российская армия обстреляла аграрное предприятие в Херсонской области в ночь на 29 января. В результате был уничтожен ангар и повреждена техника.

Об этом сообщает ОВА.

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"Ночью российская армия обстреляла аграрное предприятие в Музыковской громаде", — говорится в сообщении.

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Уничтоженный ангар изнутри. Фото: Telegram/ОВА
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Уничтоженный ангар. Фото: Telegram/ОВА
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Уничтоженный ангар. Фото: Telegram/ОВА

Отмечается, что вражеским огнем там был уничтожен ангар.

В то же время повреждена сельскохозяйственная техника: комбайн, опрыскиватель, четыре грузовых и один легковой автомобиль.

По данным ОВА, среди гражданских нет пострадавших в результате этих ударов.

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Скриншот поста ОВА

Напомним, что российские захватчики за прошедшие сутки выпустили почти 400 снарядов по Херсонской области. Для этого россияне использовали артиллерию, минометы РСЗО, танки и БпЛА.

Также мы писали, что утром 29 января в Херсоне были слышны взрывы. Россияне обстреливали город с оккупированного левобережья.

сельское хозяйство
обстрелы
Херсонская область
война в Украине

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