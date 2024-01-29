В результате обстрелов на Херсонщине разрушен ангар, — ОВА

Последствия обстрелов. Фото: Telegram/ОВА

Российская армия обстреляла аграрное предприятие в Херсонской области в ночь на 29 января. В результате был уничтожен ангар и повреждена техника.

Об этом сообщает ОВА.

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"Ночью российская армия обстреляла аграрное предприятие в Музыковской громаде", — говорится в сообщении.

Уничтоженный ангар изнутри. Фото: Telegram/ОВА

Уничтоженный ангар. Фото: Telegram/ОВА

Уничтоженный ангар. Фото: Telegram/ОВА

Отмечается, что вражеским огнем там был уничтожен ангар.

В то же время повреждена сельскохозяйственная техника: комбайн, опрыскиватель, четыре грузовых и один легковой автомобиль.

По данным ОВА, среди гражданских нет пострадавших в результате этих ударов.

Скриншот поста ОВА

Напомним, что российские захватчики за прошедшие сутки выпустили почти 400 снарядов по Херсонской области. Для этого россияне использовали артиллерию, минометы РСЗО, танки и БпЛА.

Также мы писали, что утром 29 января в Херсоне были слышны взрывы. Россияне обстреливали город с оккупированного левобережья.