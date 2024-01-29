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Окупанти випустили майже 400 снарядів по Херсонщині за добу, — ОВА

29 січня 2024 09:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Окупанти випустили майже 400 снарядів по Херсонщині за добу, — ОВА
Наслідки обстрілу РФ. Ілюстративне фото: ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники протягом минулої доби випустили майже 400 снарядів по Херсонській області. Для цього росіяни використовували артилерію, міномети РСЗВ, танки та БпЛА.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

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"За минулу добу противник здійснив 89 обстрілів, випустивши 390 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА", — йдеться у повідомленні.

За словами Прокудіна, російські військові влучили у житлові квартали населених пунктів області.

Внаслідок ворожих обстрілів було поранено дві людини.

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Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, що вранці 29 січня у Херсоні було чутно вибухи. Росіяни обстрілювали місто з окупованого лівобережжя.

Також ми писали, що 26 січня російські загарбники обстрілювали Херсон балістичними ракетами. У місті лунали вибухи. 

обстріли
Херсонська область
боєприпаси
окупанти
війна в Україні

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