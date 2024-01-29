Окупанти випустили майже 400 снарядів по Херсонщині за добу, — ОВА

Наслідки обстрілу РФ. Ілюстративне фото: ОВА

Російські загарбники протягом минулої доби випустили майже 400 снарядів по Херсонській області. Для цього росіяни використовували артилерію, міномети РСЗВ, танки та БпЛА.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

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"За минулу добу противник здійснив 89 обстрілів, випустивши 390 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА", — йдеться у повідомленні.

За словами Прокудіна, російські військові влучили у житлові квартали населених пунктів області.

Внаслідок ворожих обстрілів було поранено дві людини.

Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, що вранці 29 січня у Херсоні було чутно вибухи. Росіяни обстрілювали місто з окупованого лівобережжя.

Також ми писали, що 26 січня російські загарбники обстрілювали Херсон балістичними ракетами. У місті лунали вибухи.