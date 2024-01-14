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Військовий експерт розповів, скільки у росіян залишилося танків

14 січня 2024 08:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Військовий експерт розповів, скільки у росіян залишилося танків
Знищені російські танки. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Кількість танків на озброєнні росіян зменшилася. Збройні сили України знищили дуже багато одиниць їх техніки.

Про це розповів військовий експерт Олексій Гетьман в ефірі Ми Україна.

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"Зараз у РФ  трохи менше, ніж 3000 танків, які беруть участь у війні проти України. Виробництво їх може виробляти до 20 танків на місяць, а розконсервація зі складів дозволяє зліпити ще 50 танків на місяць", — зазначив він.

За словами Гетьмана, загалом на росіяни додають 70 танків на місяць, проте бійці ЗСУ нищать 200 одиниць за той же період.

"Тому, думаю, що до 2025 року всі танки у росіян закінчаться", — сказав військовий експерт.

Нагадаємо, що Збройні сили України знищили вже 370 тисяч російських загарбників. Зокрема, за минулу добу вони ліквідували 840 військових Російської Федерації.

Також ми писали, що українські військові продовжують закріплюватися на лівому березі Херсонської області. Натомість росіяни активно намагаються їх звідти вибити.

танки
військова техніка
окупанти
війна в Україні

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