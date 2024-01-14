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На Херсонщині окупанти намагаються вибити ЗСУ в районі Кринок, — Гуменюк

14 січня 2024 07:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Херсонщині окупанти намагаються вибити ЗСУ в районі Кринок, — Гуменюк
Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські військові продовжують закріплюватися на лівому березі Херсонської області. Натомість росіяни активно намагаються їх звідти вибити.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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За словами Гуменюк, на лівому березі Дніпра в районі Кринок продовжується бойова робота із закріплення і розширення плацдарму, а ворог намагається вибивати наші підрозділи.

"Там фактично вже немає жодного вцілілого будинку, працюють артзасоби однієї та іншої сторони. Крім того, ворог дуже потужно бомбарбував цей регіон", — сказала вона.

Гуменюк зазначила, що там сконцентровано близько 10 тис. росіян. Місцеве населення закликають виїхати з зони, де йдуть інтенсивні бойові дії. 

Нагадаємо, що бійці Сил оборони продовжують вести бойову роботу й вибивати російських загарбників на лівому березі Дніпра. Ворог своєю чергою проводить аеророзвідку, обстрілює артилерією, а також застосовує ракети та БпЛА. 

Також ми писали, що британська розвідка вважає, що Росія не може переважати у повітрі, через що її постійні операції на фронті в Україні підриваються. За інформацією британської розвідки, ЗСУ збили три бойові літаки Су-34 РФ на півдні під час того, як тактична авіація противника відігравала головну роль.

ЗСУ
Херсонська область
окупанти
війна в Україні

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