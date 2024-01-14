Военный эксперт рассказал, сколько у россиян осталось танков
Число танков на вооружении россиян уменьшилось. Вооруженные силы Украины уничтожили множество единиц их техники.
Об этом рассказал военный эксперт Алексей Гетьман в эфире Ми Україна.
Сколько танков в России
"Сейчас в РФ чуть меньше 3000 танков, участвующих в войне против Украины. Производство их может производить до 20 танков в месяц, а расконсервация со складов позволяет слепить еще 50 танков в месяц", — отметил он.
По словам Гетьмана, всего россияне добавляют 70 танков в месяц, однако бойцы ВСУ уничтожают 200 единиц за тот же период.
"Поэтому думаю, что к 2025 году все танки у россиян закончатся", — сказал военный эксперт.
Напомним, что вооруженные силы Украины уничтожили уже 370 тысяч российских захватчиков. В частности, за минувшие сутки они были ликвидированы 840 военными Российской Федерации.
Также мы писали, что украинские военные продолжают укрепляться на левом берегу Херсонской области. В то же время россияне активно пытаются их оттуда выбить.
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