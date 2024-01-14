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Росіяни активізували застосування хімічної зброї проти України — ISW

14 січня 2024 08:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни активізували застосування хімічної зброї проти України — ISW
Російський військовий у протигазі. Фото: The Telegraph
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Росіяни активізували застосування проти українських захисників хімічної зброї. Зокрема, вони скидають на прозиції Сил оборони гранати із подразнюючим газом.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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"Російські війська все частіше використовують хімічну зброю в Україні, здійснюючи явні порушення Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія", — говориться у повідомленні.

Генштаб Збройних сил України повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення російські війська застосовували хімічну зброю 626 разів, з них у 2024 році — щонайменше 51 раз.

Наразі окупанти запускають хімічну зброю по українських позиціях до 10 разів на день. Зазвичай російські війська використовують безпілотники для скидання гранат К-51, сповнених подразнюючим газом CS, який є різновидом сльозогінного газу.

Росіяни визнали застосування хімічної зброї

Раніше 810-та ОМСБр РФ 22 грудня визнала, що бригада навмисно використовує хімічну зброю, скидаючи з безпілотників гранати К-51 на українські позиції поблизу Кринок на лівому березі Херсонської області.

Варто нагадати, що Росія є учасником Конвенції про заборону хімічної зброї (CWC), яка забороняє використання RCA як методу ведення війни.

Раніше ми повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 465 хімічних атак. Лише за грудень минулого року зафіксовано 81 випадок. 

Нагадуємо, що Росія намагається налякати українців інформацією про застосування "хімічної зброї" на фронті. Таким чином росіяни тиснуть на наших захисників, аби ті залишали позиції.

війна
Україна
хімічна зброя
окупанти
Росія

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