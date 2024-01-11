У ЗСУ показали одну ніч із життя бойових медиків на фронті

Бойовий медик допомагає пораненому військовому. Фото: скриншот з відео

Українські військові на фронті можуть отримувати поранення різного ступеня. У цей час до них на допомогу приходять бойові медики, які рятують їхні життя.

Відео з роботою бойових медиків опублікувала 59-а окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка.

Читайте також:

Увага! Відео 18+, містить чутливий контент!

Робота бойових медиків на фронті

На відео можна побачити, як бойові медики допомагають українським військовим, які отримали поранення різних ступенів на фронті. Вони швидко та професійно рятують їхні життя.

"Коли лік йде на хвилини, надія лише на них", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, безпілотні літальні апарати широко використовуються українськими захисниками, щоб протистояти російським загарбникам. Зокрема, вони завдають важких втрат особового складу ворожих військ.

Також ми писали, що українські бійці продовжують ліквідовувати ворога на Куп'янському напрямку. У мережі поширили кадри, де воїни Збройних сил України завдають нищівних ударів касетними боєприпасами по колоні російських окупантів.

Додамо, бійці бригади "Лють" "Гвардії наступу" врятували побратима з лінії вогню. Вони показали, як відбувається евакуація "з нуля".