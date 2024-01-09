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Бригадний генерал "Марсель" показав відео полювання десантників ЗСУ на окупантів

9 січня 2024 21:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Бригадний генерал "Марсель" показав відео полювання десантників ЗСУ на окупантів
Український дрон скидає гранату на російського солдата. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Щодня українські воїни захищають нашу землю від навали російських військ. Для цього вони залучають і дрони, які відстежують проведення контратак наших захисників, та інколи скидають боєприпаси на ворога, як, наприклад, працює 95 бригада десантно-штурмових військ.

Відео вражаючої роботи десантників показав бригадний генерал юстиції Сергій Мельник з позивним "Марсель". 

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На опублікованому відео видно, як десантники переслідують відступаючу групу російських солдатів, а потім вступають в нав'язаний ними ближній бій. Одного з окупантів було добито скидом гранати Ф-1 з дрону.

"Героїчні бійці 2 десантно-штурмового батальйону 95 бригади ДШВ випалюють рашистів з української землі", — підписав відео Мельник. 

Нагадаємо, що не так давно полк "Азов" показав роботу роти БпЛа. На відео видно, як українські безпілотники знищують ворожу техніку.

Водночас в ССО України показали на відео, як знищили штурмову групу росіян під Авдіївкою.

А головнокомандувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав вражаючу ефектну роботу зі знищення російських моторизованих колон.

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