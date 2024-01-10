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ЗСУ завдали успішний удар "касетками" по росіянах під Куп'янськом — відео

10 січня 2024 14:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
ЗСУ завдали успішний удар "касетками" по росіянах під Куп'янськом — відео
Військові ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Українські бійці продовжують ліквідовувати ворога на Куп'янському напрямку. У мережі поширили кадри, де воїни Збройних сил України завдають нищівних ударів касетними боєприпасами по колоні російських окупантів.

Про це повідомляють телеграм-канали.

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Українські військові впевнено тримають оборону на фронті та продовжують завдавати втрат в особовому складі та військовій техніці противника. На відео видно, як бійці ЗСУ здійснюють атаку по загарбниках за допомогою касетних боєприпасів.

Нагадаємо, Міністр оборони Рустем Умєров разом з Головнокомандувачем Збройних сил України генералом Валерієм Залужним і начальником Генерального штабу генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою побували на позиціях Сил оборони в районі Куп’янська. Там вони зустрілися з командувачем ОСУВ Хортиця Олександром Сирським та обговорили ситуацію на фронті.

Додамо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російські окупанти продовжують вести активні наступальні дії в Куп'янському лісі. Ворог намагається прорвати оборону українських військових, однак Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал загарбників.

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