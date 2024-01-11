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В ВСУ показали одну ночь из жизни боевых медиков на фронте

11 января 2024 10:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ВСУ показали одну ночь из жизни боевых медиков на фронте
Боевой медик помогает раненому военному. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные на фронте могут получать ранения разной степени. В это время к ним на помощь приходят боевые медики, которые спасают их жизни.

Видео с работой боевых медиков опубликовала 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка.

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Работа боевых медиков на фронте

На видео можно увидеть, как боевые медики помогают украинским военным, которые получили ранения различной степени на фронте. Они быстро и профессионально спасают их жизни.

"Когда счет идет на минуты, надежда только на них", — говорится в сообщении.

Напомним, беспилотные летательные аппараты широко используются украинскими защитниками, чтобы противостоять российским захватчикам. В частности, они наносят тяжелые потери личному составу вражеских войск.

Также мы писали, что украинские бойцы продолжают ликвидировать врага на Купянском направлении. В сети распространили кадры, где воины Вооруженных сил Украины наносят сокрушительные удары кассетными боеприпасами по колонне российских оккупантов.

Добавим, бойцы бригады "Лють" "Гвардии наступления" спасли побратима с линии огня. Они показали, как происходит эвакуация "с нуля".

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ВСУ
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Украина
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