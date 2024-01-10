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У МВС показали, як відбувається евакуація поранених бійців "з нуля"

10 січня 2024 11:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У МВС показали, як відбувається евакуація поранених бійців "з нуля"
Військовий бригади "Лють" Гвардії наступ. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Бійці бригади "Лють" Гвардії наступу врятували побратима з лінії вогню. Вони показали, як відбувається евакуація "з нуля".

Відео опублікувало МВС.

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Евакуація поранених військових "з нуля"

На відео можна побачити, як бійці полку "Сафарі" бригади "Лють" рятують побратима з лінії вогню. Захисники допомогли пораненому військовому опинитися в безпечному місці.

"Брудні, мокрі, голодні, але незломлені", — наголосив один з бійців.

Нагадаємо, начальник штабу "Азову" Богдан Кротевич з позивним "Тавр" відповів, чи варто перенести війну на територію Росії. За його словами, потрібно робити превентивні удари.

Також ми писали, що українські військові продовжують навчатися військовій справі та правильному використанню зброї на фронті. Зокрема, 143-й об'єднаний навчально-тренувальний центр "Поділля" проводить навчання для бійців ЗСУ, як застосовувати вогнемет у бою.

Додамо, броньовані колони Російської Федерації не припиняють спроб захопити українські позиції. Втім, воїни Збройних сил України дають ворогу гідну відсіч.

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