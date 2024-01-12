Росіяни обстріляли Херсон, загинула людина, — ОВА
12 січня 2024 12:41
Наслідки обстрілу Херсона. Ілюстративне фото: Суспільне
Російські загарбники вдарили по Херсону вдень 12 січня. Внаслідок атаки загинула одна людина.
Про це повідомляє ОВА Олександр Прокудін.
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Удар по Херсону 12 січня
"Російська армія вдарила по Херсону. Попередньо, загинула жінка", — йдеться у повідомленні.
Прокудін зазначив, що інформація уточнюється.
Нагадаємо, що 11 січня внаслідок чергового обстрілу російською армією Херсону поранення отримала 87-річна жінка. Постраждалу ушпиталили з травмами середньої тяжкості.
Також ми писали, що 9 січня російські загарбники вчергове атакували Херсон. Вони завдали кількох ударів по місту з різного виду озброєння.
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