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Росіяни обстріляли Херсон, загинула людина, — ОВА

12 січня 2024 12:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни обстріляли Херсон, загинула людина, — ОВА
Наслідки обстрілу Херсона. Ілюстративне фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники вдарили по Херсону вдень 12 січня. Внаслідок атаки загинула одна людина.

Про це повідомляє ОВА Олександр Прокудін.

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Удар по Херсону 12 січня

"Російська армія вдарила по Херсону. Попередньо, загинула жінка", — йдеться у повідомленні.

Прокудін зазначив, що інформація уточнюється.

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Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, що 11 січня внаслідок чергового обстрілу російською армією Херсону поранення отримала 87-річна жінка. Постраждалу ушпиталили з травмами середньої тяжкості.

Також ми писали, що 9 січня російські загарбники вчергове атакували Херсон. Вони завдали кількох ударів по місту з різного виду озброєння.  

Херсон
обстріли
окупанти
війна в Україні

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