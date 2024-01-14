Ворог випустив по Херсонщині 28 снарядів — в ОВА повідомили про постраждалих
Російські загарбники випустили по Херсонській області 28 снарядів. Внаслідок цього поранень зазнали шість осіб.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Ворог обстріляв Херсонщину
"Внаслідок ворожих ударів по Херсонщині поранено 6 людей", — повідомив Прокудін.
Загалом ворог випустив по місту ворог випустив 28 снарядів.
Загарбники влучили у житлові квартали населених пунктів області. Також постраждала припортова інфраструктура.
Раніше ми повідомляли, що росіяни здійснили черговий обстріл Херсона. Окупанти вдарили по місту з артилерії, внаслідок чого загинуло вже двоє людей.
Нагадуємо, що СБУ затримала ексчиновницю з Херсона, яка передала окупантам карети швидкої допомоги для депортації дітей до Росії. Зловмисниці загрожує до 12 років ув'язнення.
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