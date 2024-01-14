Ворог випустив по Херсонщині 28 снарядів — в ОВА повідомили про постраждалих

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Херсонська ОВА

Російські загарбники випустили по Херсонській області 28 снарядів. Внаслідок цього поранень зазнали шість осіб.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Повідомлення Олександра Прокудіна. Фото: скриншот

Ворог обстріляв Херсонщину

"Внаслідок ворожих ударів по Херсонщині поранено 6 людей", — повідомив Прокудін.

Загалом ворог випустив по місту ворог випустив 28 снарядів.

Загарбники влучили у житлові квартали населених пунктів області. Також постраждала припортова інфраструктура.

Раніше ми повідомляли, що росіяни здійснили черговий обстріл Херсона. Окупанти вдарили по місту з артилерії, внаслідок чого загинуло вже двоє людей.

Нагадуємо, що СБУ затримала ексчиновницю з Херсона, яка передала окупантам карети швидкої допомоги для депортації дітей до Росії. Зловмисниці загрожує до 12 років ув'язнення.