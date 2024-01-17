В Херсоне из-за вражеских обстрелов произошли перебои с электричеством
Российские оккупанты ударили по Херсону. В результате вражеского обстрела возникли перебои с электроэнергией.
Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.
Враг обстреливает Херсон
"Около 11:30 оккупанты с временно оккупированного левого берега несколько раз ударили по Днепровскому району города", — сообщил руководитель МВА Роман Мрочко.
Мрочко также добавил, что в результате обстрелов Херсона российскими захватчиками с временно оккупированного левого берега 1 человек погиб и 1 получил ранения.
"Враг несколько раз атаковал Днепровский район города. После попаданий возник по меньшей мере 1 пожар. Информация уточняется", — говорится в сообщении.
Напомним, что российские захватчики выпустили по Херсонской области 28 снарядов. В результате ранения получили шесть человек.
Враг обстрелял из артиллерии улицы Херсона 12 января. В результате атаки пострадавшие и погибшие, а также разрушения получили гражданские авто и инфраструктура.
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