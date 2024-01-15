У ДПСУ показали, як дроном ліквідували окупантів у Харківській області

Удар по російських окупантах у Харківській області. Фото: скриншот з відео

Українські захисники щодня ефектно знищують російських окупантів. Так, прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" вдарили по ворогу в Харківській області.

Відео роботи прикордонників опублікувала ДПСУ.

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Внаслідок роботи прикордонників було вбито двох російських окупантів, ще чотирьох — поранено.

"Ударний БпЛА прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" повернувся з нічного полювання на Харківщині", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сили опору у тимчасово окупованому Мелітополі підірвали російських загарбників разом з технікою. Це сталося вчора, 14 січня, на вулиці Гоголя.

Також ми писали, що українські військові щодня знищують велику кількість російських загарбників та їхню техніку. Так, пілоти 108-ї окремої бригади територіальної оборони вдарили по складу вибухівки ворога.

Додамо, головнокомандувач Збройними силами України генерал Валерій Залужний підтвердив збиття над Азовським морем літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 Російської Федерації. Він подякував Повітряним силам за чудово сплановану і здійснену операцію.