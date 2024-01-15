В ГПСУ показали, как дроном ликвидировали оккупантов в Харьковской области
Украинские защитники ежедневно эффектно уничтожают российских оккупантов. Так, пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" ударили по врагу в Харьковской области.
Видео работы пограничников опубликовала ГПСУ.
Ликвидация оккупантов в Харьковской области
В результате работы пограничников были убиты двое российских оккупантов, еще четверо — ранены.
"Ударный БпЛА пограничников бригады Гвардии наступления "Стальная граница" вернулся с ночной охоты на Харьковщине", — говорится в сообщении.
Напомним, силы сопротивления во временно оккупированном Мелитополе подорвали российских захватчиков вместе с техникой. Это произошло вчера, 14 января, по улице Гоголя.
Также мы писали, что украинские военные ежедневно уничтожают множество российских захватчиков и их технику. Так, пилоты 108-й отдельной бригады территориальной обороны ударили по составу взрывчатки врага.
Добавим, главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный подтвердил сбивание над Азовским морем самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22 Российской Федерации. Он поблагодарил Воздушные силы за прекрасно спланированную и осуществленную операцию.
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