У ГУР заявили, що сили опору у Мелітополі підірвали окупантів разом з технікою

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Сили опору у тимчасово окупованому Мелітополі підірвали російських загарбників разом з технікою. Це сталося вчора, 14 січня, на вулиці Гоголя.

Про це повідомляє ГУР МО.

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"Внаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбників УАЗ "Patriot", — йдеться у повідомленні.

Разом з позашляховиком ураження зазнали четверо російських окупантів.

У ГУР розповіли, що прилеглі до місця події вулиці перекрили. До того ж приїхало декілька автомобілів з медиками.

За попередньою інформацією, допомога лікарів знадобились не всім. Наразі точна кількість безповоротних і санітарних втрат ворога уточнюється.

Допис ГУР МО. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські військові щодня знищують велику кількість російських загарбників та їх техніку. Так, пілоти 108-ї окремої бригади територіальної оборони вдарили по складу вибухівки ворога.

Також ми писали, що російські загарбники формують десантно-штурмові бригади, які здійснюватимуть десантування і розвідку в тилу українських ліній оборони. Подібну тактику росіяни застосовували під час війни в Афганістані.