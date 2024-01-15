У ГУР заявили, що сили опору у Мелітополі підірвали окупантів разом з технікою
Сили опору у тимчасово окупованому Мелітополі підірвали російських загарбників разом з технікою. Це сталося вчора, 14 січня, на вулиці Гоголя.
Про це повідомляє ГУР МО.
Ліквідація окупантів та їх техніки
"Внаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбників УАЗ "Patriot", — йдеться у повідомленні.
Разом з позашляховиком ураження зазнали четверо російських окупантів.
У ГУР розповіли, що прилеглі до місця події вулиці перекрили. До того ж приїхало декілька автомобілів з медиками.
За попередньою інформацією, допомога лікарів знадобились не всім. Наразі точна кількість безповоротних і санітарних втрат ворога уточнюється.
Нагадаємо, українські військові щодня знищують велику кількість російських загарбників та їх техніку. Так, пілоти 108-ї окремої бригади територіальної оборони вдарили по складу вибухівки ворога.
Також ми писали, що російські загарбники формують десантно-штурмові бригади, які здійснюватимуть десантування і розвідку в тилу українських ліній оборони. Подібну тактику росіяни застосовували під час війни в Афганістані.
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