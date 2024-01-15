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У ГУР заявили, що сили опору у Мелітополі підірвали окупантів разом з технікою

15 січня 2024 12:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ГУР заявили, що сили опору у Мелітополі підірвали окупантів разом з технікою
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сили опору у тимчасово окупованому Мелітополі підірвали російських загарбників разом з технікою. Це сталося вчора, 14 січня, на вулиці Гоголя. 

Про це повідомляє ГУР МО.

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"Внаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбників УАЗ "Patriot", — йдеться у повідомленні.

Разом з позашляховиком ураження зазнали четверо російських окупантів.

У ГУР розповіли, що прилеглі до місця події вулиці перекрили. До того ж приїхало декілька автомобілів з медиками.

За попередньою інформацією, допомога лікарів знадобились не всім. Наразі точна кількість безповоротних і санітарних втрат ворога уточнюється.

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Допис ГУР МО. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські військові щодня знищують велику кількість російських загарбників та їх техніку. Так, пілоти 108-ї окремої бригади територіальної оборони вдарили по складу вибухівки ворога.

Також ми писали, що російські загарбники формують десантно-штурмові бригади, які здійснюватимуть десантування і розвідку в тилу українських ліній оборони. Подібну тактику росіяни застосовували під час війни в Афганістані. 

війна
росіяни
Україна
військова техніка
окупанти
Мелітополь
ГУР

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