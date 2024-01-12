ЗСУ відвоювали пів кілометра на Запорізькому напрямку
На Запорізькому напрямку бійці Збройних Сил України відвоювали 500 метрів. Це сталося неподалік Вербового.
Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.
ЗСУ відвоювали територію неподалік Вербового — деталі
"На Запорізькому напрямку Сили оборони відбивають ворожі атаки", — повідомив Федоров.
При цьому мер Мелітополя зазначив, що українські бійці відвоювали неподалік Вербового пів кілометра території.
Федоров зазначив, що українські воїни протистоять російським загарбникам у складних умовах.
Нагадаємо, що на Авдіївському напрямку чергова група росіян вирішила здатися в полон. Українські захисники кажуть, що через погіршення погоди найближчим часом такі випадки частішають.
Також ми писали, що у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" було взято в полон ще троє російських бійців. Ворог продовжує свої наступальні дії у цьому напрямі фронту.
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