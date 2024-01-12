ЗСУ відвоювали пів кілометра на Запорізькому напрямку

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

На Запорізькому напрямку бійці Збройних Сил України відвоювали 500 метрів. Це сталося неподалік Вербового.

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

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"На Запорізькому напрямку Сили оборони відбивають ворожі атаки", — повідомив Федоров.

При цьому мер Мелітополя зазначив, що українські бійці відвоювали неподалік Вербового пів кілометра території.

Федоров зазначив, що українські воїни протистоять російським загарбникам у складних умовах.

Повідомлення Івана Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на Авдіївському напрямку чергова група росіян вирішила здатися в полон. Українські захисники кажуть, що через погіршення погоди найближчим часом такі випадки частішають.

Також ми писали, що у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" було взято в полон ще троє російських бійців. Ворог продовжує свої наступальні дії у цьому напрямі фронту.