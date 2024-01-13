У Чернігові внаслідок ворожої атаки є пошкодження, — ОВА
13 січня 2024 08:56
Мобільна вогнева група ППО. Ілюстративне фото: Генштаб
У Чернігові було чутно вибухи вранці 13 січня, там працювала ППО. Внаслідок ворожої атаки відомо про пошкодження.
Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус.
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"Всі чули. ППО. Є пошкодження. Поки не розголошуємо місць. Усі служби працюють", — йдеться у повідомленні.
За словами Чауса, попередньо обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що вранці 13 січня під час повітряної тривоги лунали вибухи у Кропивницькому.
Крім того, одна з ворожих цілей впала на подвір'ї приватного будинку у Полтавській області. На щастя, обійшлося без постраждалих.
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