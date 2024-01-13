В Чернигове из-за взрыва прекратила работу котельная, — мэрия

Котельная. Иллюстративное фото: ua-energy

В Чернигове были слышны взрывы утром 13 января, там работала ПВО. Из-за атаки в городе прекратила работу котельная.

Об этом сообщил исполняющий обязанности Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако.

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Атака на Чернигов 13 января

"Проклятый сосед. Обломки от сбитой ракеты в микрорайоне Бобровица в Чернигове. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он.

По словам Ломако, в отдельных домах вылетели окна.

Также из-за взрыва прекратила работу котельная, ее уже перезапустили.

В настоящее время на месте все службы работают над ликвидацией последствий.

Скриншот сообщения Ломако

Ранее глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщал о повреждениях в городе в результате вражеской атаки 13 января.

Также мы писали, что одна из враждебных целей упала во двор частного дома в Полтавской области. К счастью, обошлось без пострадавших.