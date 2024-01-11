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Тяжкі бої за Авдіївку і що Залужний побачив біля Куп'янська — ефір Новини.LIVE

11 січня 2024 19:42
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Тяжкі бої за Авдіївку і що Залужний побачив біля Куп'янська — ефір Новини.LIVE
колаж Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Гостем вечірньої студії Новини.LIVE став військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов. Він розповість про важкі бої за Авдіївку та про те, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний побачив біля Куп'янська.

Прямий ефір програми дивіться о 19:45 на YouTube-каналі Новини.LIVE

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Прямий ефір

Разом із провідним Віталієм Прудіусом Дмитро Снєгирьов обговорить візит Залужного, Сирського та Умерова на позиції поблизу Куп'янська.

Також порушиться тема наступу росіян по всій лінії фронту, обстріл Харкова балістичними ракетами з КНДР та оборони Авдіївки.

Нагадаємо, що нещодавно на Авдіївському напрямку чергова група росіян вирішила здатися в полон. Українські захисники кажуть, що через погіршення погоди найближчим часом такі випадки частішають.

Також у ЗСУ розкрили причини, чому з минулої доби армія Росії вдвічі скоротила кількість атак та артилерійських обстрілів Авдіївки. Переважна причина такого явища настання значного похолодання.

Валерій Залужний
обстріли
ракети
Авдіївка
війна в Україні
Росія
Умєров

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