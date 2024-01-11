Тяжелые бои за Авдеевку и что Залужный увидел возле Купянска — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Гостем вечерней студии Новини.LIVE стал военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев. Он расскажет про тяжелые бои за Авдеевку и о том, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный увидел возле Купянска.

Прямой эфир программы смотрите в 19:45 на YouTube-канале Новини.LIVE

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Вместе с ведущим Виталием Прудиусом Дмитрий Снегирев обсудит визит Залужного, Сырского и Умерова на позиции вблизи Купянска.

Также поднимется тема наступления россиян по всей линии фронта, обстрел Харькова баллистическими ракетами из КНДР и оборона Авдеевки.

Напомним, что недавно на Авдеевском направлении очередная группа россиян решила сдаться в плен. Украинские защитники говорят, что из-за ухудшения погоды в ближайшее время такие случаи будут учащаться.

Также в ВСУ раскрыли причины, почему с прошедших суток армия России вдвое сократила количество атак и артиллерийских обстрелов Авдеевки. Преимущественная причина такого явления — наступление значительного похолодания.