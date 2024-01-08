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В ЗСУ пояснили, чому РФ вдвічі скоротила штурми Авдіївки

8 січня 2024 23:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В ЗСУ пояснили, чому РФ вдвічі скоротила штурми Авдіївки
Проліт російського гвинтокрила Ка-52 "Алігатор" над окупованою Донеччиною. Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В ЗСУ розкрили причини, чому з минулої доби армія Росії вдвічі скоротила кількість атак та артилерійських обстрілів Авдіївки Донецької області. Переважна причина такого явища — настання значного похолодання.

Про це заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в етері телемарафону.

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Штупун заявив, що ЗС РФ досі хочуть оточити місто, через що зберігають свою військову присутність неподалік від міста. Проте, починаючи з останньої доби, артилерійський вогонь росармійці скоротили вдвічі. Так, позавчора ЗСУ зафіксували тисячу випущених російських снарядів, а відучора їх стало 617.

"Ми це списуємо на погодні умови, тому що не в повному об’ємі можуть працювати безпілотники. До того ж порівнюючи з тією погодою, що була, стало досить холодно. Також зменшилась кількість штурмів. Якщо раніше було 50-60 за добу, то зараз вони здійснили загалом 25", — сказав Штупун.

Він додав, що попри це фронтова авіація ПКС РФ продовжує застосовувати керовані авіабомби, яких за минулу добу випустила 31 одиницю.

Нагадаємо, що раніше в Силах Спецоперацій України показали, як знищили штурмову групу росіян під Авдіївкою. А не так давно в Сухопутних військах показали, як на Авдіївському напрямку російські солдати використовували тіла своїх полеглих бійців, як щити.

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