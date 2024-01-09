Битва за Авдеевку — Барабаш рассказал, почему россияне спешат ее захватить
Мэр Авдеевки Виталий Барабаш рассказал, почему армия России активизировалась на Авдеевском направлении, усилив штурмовое давление на город. По его словам, росармейцы хотят захватить его до старта президентских выборов в России.
Об этом он сообщил в эфире телемарафона.
Почему россияне хотят захватить Авдеевку
Как заявил глава Авдеевской городской военной администрации, россиянам важно одержать хоть какую-то победу на фронте до старта президентских выборов.
"Ребята ломают им эти планы. Я уверен, что ни до выборов им не удастся город взять, и вообще не удастся, потому что очень много усилий прилагают ребята, чтобы сломать им все планы", — добавил Барабаш.
Ситуация в Авдеевке — последние новости
Напомним, что недавно на Авдеевском направлении очередная группа россиян решила сдаться в плен. Украинские защитники говорят, что из-за ухудшения погоды в ближайшее время такие случаи будут учащаться.
Также в ВСУ раскрыли причины, почему с прошедших суток армия России вдвое сократила количество атак и артиллерийских обстрелов Авдеевки. Преимущественная причина такого явления — наступление значительного похолодания.
А недавно неподалеку от города операторы Сил Специальных Операций Вооруженных Сил Украины уничтожили российскую штурмовую группу.
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