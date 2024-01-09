Битва за Авдеевку — Барабаш рассказал, почему россияне спешат ее захватить

Мэр Авдеевки Виталий Барабаш. Фото: скриншот

Мэр Авдеевки Виталий Барабаш рассказал, почему армия России активизировалась на Авдеевском направлении, усилив штурмовое давление на город. По его словам, росармейцы хотят захватить его до старта президентских выборов в России.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

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Как заявил глава Авдеевской городской военной администрации, россиянам важно одержать хоть какую-то победу на фронте до старта президентских выборов.

"Ребята ломают им эти планы. Я уверен, что ни до выборов им не удастся город взять, и вообще не удастся, потому что очень много усилий прилагают ребята, чтобы сломать им все планы", — добавил Барабаш.

Ситуация в Авдеевке — последние новости

Напомним, что недавно на Авдеевском направлении очередная группа россиян решила сдаться в плен. Украинские защитники говорят, что из-за ухудшения погоды в ближайшее время такие случаи будут учащаться.

Также в ВСУ раскрыли причины, почему с прошедших суток армия России вдвое сократила количество атак и артиллерийских обстрелов Авдеевки. Преимущественная причина такого явления — наступление значительного похолодания.

А недавно неподалеку от города операторы Сил Специальных Операций Вооруженных Сил Украины уничтожили российскую штурмовую группу.