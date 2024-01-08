На Авдіївському напрямку в полон здалася група окупантів — деталі

Російські військовополонені. Ілюстративне фото: AFP

На Авдіївському напрямку чергова група росіян вирішила здатися в полон. Українські захисники кажуть, що через погіршення погоди найближчим часом такі випадки частішатимуть.

Про це заявив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Група росіян здалася в полон ЗСУ

"Вчора знову близько десяти загарбників здалися в полон. Як і добу перед тим", — сказав він.

Штупун розповів, що загалом за місяць було близько сотні таких випадків — це пов'язано з погодою.

"І зараз у зв'язку з морозами ми очікуємо, що їх буде набагато більше, тому що досить важко утриматися в полі з таким екіпіруванням, яке у більшості російських військовослужбовців", — зазначив військовий.

Він пояснив, що на цьому напрямку російські загарбники здаються в полон переважно через небажання продовжувати бойові дії у разі небезпеки для себе.

Йдеться про ті випадки, коли їх зненацька застають українські бійці — тоді "вони просто не чинять опору".

Нагадаємо, що Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що російські загарбники були здивовані хорошим ставленням до них під час перебування у полоні.

Також ми писали, що полонений російський офіцер із Санкт-Петербурга розповів, як його відправили штурмувати Синьківку Харківської області. Він каже, що командування просто відправило його туди без нічого.