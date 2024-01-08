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На Авдіївському напрямку в полон здалася група окупантів — деталі

8 січня 2024 23:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Авдіївському напрямку в полон здалася група окупантів — деталі
Російські військовополонені. Ілюстративне фото: AFP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На Авдіївському напрямку чергова група росіян вирішила здатися в полон. Українські захисники кажуть, що через погіршення погоди найближчим часом такі випадки частішатимуть.

Про це заявив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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"Вчора знову близько десяти загарбників здалися в полон. Як і добу перед тим", — сказав він.

Штупун розповів, що загалом за місяць було близько сотні таких випадків — це пов'язано з погодою.

"І зараз у зв'язку з морозами ми очікуємо, що їх буде набагато більше, тому що досить важко утриматися в полі з таким екіпіруванням, яке у більшості російських військовослужбовців", — зазначив військовий.

Він пояснив, що на цьому напрямку російські загарбники здаються в полон переважно через небажання продовжувати бойові дії у разі небезпеки для себе.

Йдеться про ті випадки, коли їх зненацька застають українські бійці — тоді "вони просто не чинять опору".

Нагадаємо, що  Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що російські загарбники були здивовані хорошим ставленням до них під час перебування у полоні. 

Також ми писали, що полонений російський офіцер із Санкт-Петербурга розповів, як його відправили штурмувати Синьківку Харківської області. Він каже, що командування просто відправило його туди без нічого.

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