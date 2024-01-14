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Стало відомо, який ключовий напрям для окупантів на Донбасі

14 січня 2024 08:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стало відомо, який ключовий напрям для окупантів на Донбасі
Російський окупант. Ілюстративне фото: Bild
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Для російських загарбників основним напрямом на Донбасі є Часів Яр. Туди вони кинули основні сили добровільного штурмового корпусу.

Про це заявив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі Ми Україна.

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"Вони будуть намагатися тиснути, просто тиснути. Це підтверджує те, що вони посилили тут угруповання — на сьогодні воно складає 80 тисяч. Сюди вони кинули основні сили добровільного штурмового корпусу", — сказав він.

За його словами, на тому напряму окупанти будуть намагатися продавити українських захисників. 

Нагадаємо, що росіяни активізували застосування проти українських захисників хімічної зброї. Зокрема, вони скидають на позиції Сил оборони гранати із подразливим газом.

Також ми писали, що українські військові продовжують закріплюватися на лівому березі Херсонської області. Натомість росіяни активно намагаються їх звідти вибити.

Донбас
Донецька область
окупанти
війна в Україні

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