Стало известно, какое ключевое направление для оккупантов на Донбассе
Для российских захватчиков основным направлением на Донбассе является Часов Яр. Туда они бросили главные силы добровольного штурмового корпуса.
Об этом заявил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире Ми Україна.
Ключевое направление россиян на Донбассе
"Они будут пытаться давить, просто давить. Это подтверждает то, что они усилили здесь группировку — на сегодняшний день она составляет 80 тысяч. Сюда они бросили основные силы добровольного штурмового корпуса", — сказал он.
По его словам, на том направлении оккупанты будут пытаться продавить украинских защитников.
Напомним, что россияне активизировали применение против украинских защитников химического оружия. В частности, они сбрасывают на позиции сил обороны гранаты с раздражающим газом.
Также мы писали, что украинские военные продолжают укрепляться на левом берегу Херсонской области. В то же время россияне активно пытаются их оттуда выбить.
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