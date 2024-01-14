Стало известно, какое ключевое направление для оккупантов на Донбассе

Российский оккупант. Иллюстративное фото: Bild

Для российских захватчиков основным направлением на Донбассе является Часов Яр. Туда они бросили главные силы добровольного штурмового корпуса.

Об этом заявил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире Ми Україна.

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Ключевое направление россиян на Донбассе

"Они будут пытаться давить, просто давить. Это подтверждает то, что они усилили здесь группировку — на сегодняшний день она составляет 80 тысяч. Сюда они бросили основные силы добровольного штурмового корпуса", — сказал он.

По его словам, на том направлении оккупанты будут пытаться продавить украинских защитников.

Напомним, что россияне активизировали применение против украинских защитников химического оружия. В частности, они сбрасывают на позиции сил обороны гранаты с раздражающим газом.

Также мы писали, что украинские военные продолжают укрепляться на левом берегу Херсонской области. В то же время россияне активно пытаются их оттуда выбить.