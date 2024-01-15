Россияне нанесли удары по домам в Днепропетровской области — в ОВА рассказали о последствиях
В Марганце Днепропетровской области два пятиэтажных и два частных дома были повреждены из-за артобстрела со стороны российских оккупантов. Также пострадали магазин, аптека и другие постройки.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Обстрел Днепропетровской области
Глава ОВА сообщил, что в результате вражеских обстрелов были повреждены магазин, аптеки, хозяйственные постройки, газопроводы, линия электропередач.
Кроме того, две тысячи семей остались без света. В этот раз обошлось без погибших и раненых.
Ранее мы сообщали, что российские захватчики атаковали Украину ракетами разного типа утром 13 января. Попадания вражеской ракеты зафиксировали в Днепре.
Напомним, что во время воздушной тревоги утром 13 января над Днепропетровской областью Силам ПВО удалось сбить две вражеские ракеты.
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