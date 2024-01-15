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Россияне нанесли удары по домам в Днепропетровской области — в ОВА рассказали о последствиях

15 января 2024 09:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россияне нанесли удары по домам в Днепропетровской области — в ОВА рассказали о последствиях
Поврежденная постройка в Марганце. Фото: Днепропетровская ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Марганце Днепропетровской области два пятиэтажных и два частных дома были повреждены из-за артобстрела со стороны российских оккупантов. Также пострадали магазин, аптека и другие постройки.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Глава ОВА сообщил, что в результате вражеских обстрелов были повреждены магазин, аптеки, хозяйственные постройки, газопроводы, линия электропередач.

Кроме того, две тысячи семей остались без света. В этот раз обошлось без погибших и раненых.

дом
Поврежденный дом в Марганце. Фото: Днепропетровская ОВА
дом
Поврежденный частный дом. Фото: Днепропетровская ОВА
дом
Дом с пробитой крышей. Фото: Днепропетровская ОВА

Ранее мы сообщали, что российские захватчики атаковали Украину ракетами разного типа утром 13 января. Попадания вражеской ракеты зафиксировали в Днепре.

Напомним, что во время воздушной тревоги утром 13 января над Днепропетровской областью Силам ПВО удалось сбить две вражеские ракеты.

война
Украина
Днепропетровская область
обстрелы
самолеты

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