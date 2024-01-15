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Росіяни завдали ударів по будинках на Дніпроперовщині — в ОВА розповіли про наслідки

15 січня 2024 09:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни завдали ударів по будинках на Дніпроперовщині — в ОВА розповіли про наслідки
Пошкоджена будівля у Марганці. Фото: Дніпропетровська ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Марганці Дніпропетровської області два п'ятиповерхових та два приватних будинків були пошкоджені через артобстріл з боку російських окупантів. Також постраждали магазин, аптека та інші споруди.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Голова ОВА повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів були пошкоджені магазин, аптеки, господарські споруди, газогони, лінію електропередач.

Окрім того, дві тисячі родин лишилися без світла. Цього разу обійшлося без загиблих і поранених.

дім
Пошкоджений будинок у Марганці. Фото: Дніпропетровська ОВА
дім
Пошкоджений приватний будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА
дім
Будинок з пробитим дахом. Фото: Дніпропетровська ОВА

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники атакували Україну ракетами різного типу вранці 13 січня. Влучання ворожої ракети зафіксували у Дніпрі.

Нагадуємо, що під час повітряної тривоги вранці 13 січня над Дніпропетровською областю Силам ППО вдалося збити дві ворожі ракети.

війна
Україна
Дніпропетровська область
обстріли
літаки

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