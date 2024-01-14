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Річниця удару РФ по житловій багатоповерхівці в Дніпрі — як це було

14 січня 2024 11:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Річниця удару РФ по житловій багатоповерхівці в Дніпрі — як це було
Зруйнований внаслідок російського влучання будинок. Фото: Офіс Генпрокурора
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Рівно рік тому російська ракета влучила у багатоповерховий будинок у Дніпрі. Внаслідок цього злочину занинуло 40 дорослих людей та шестеро дітей.

Подробиці цього теракту російських окупантів нагадали в Офісі Генерального прокурора.

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Річниця трагедії у Дніпрі

"14 січня — річниця ракетного удару по житловому багатоповерховому будинку у Дніпрі. Тоді росія вдалася до чергового — і одного з найбільших за людськими жертвами — акту агресії проти мирного населення за час повномасштабного вторгнення в Україну", — нагадали у генпрокуратурі.  

В Генпрокуратурі розповіли, що рік тому держава-агресор свідомо застосувала неточну зброю для удару по житлових кварталах.

"Це — воєнний злочин і за Женевськими конвенціями, і за Римським статутом МКС", — повідомили в прокуратурі.

За цей злочин було оголошено підозру командиру 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку ЗС РФ.

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Рятувальні роботи на місці влучання. Фото: Офіс Генпрокурора
річниця
Гасіння пожежі на місці влучання. Фото: Офіс Генпрокурора
річниця
Працівник поліції на місці влучання. Фото: Офіс Генпрокурора

Жертви російського удару 

Внаслідок цього злочину загинуло 40 дорослих людей та шестеро дітей. Окрім того, 79 мешканців будинку отримали поранення.

"Через рік після трагедії на зупинці навпроти — дитячі іграшки та прапори, які принесли в пам’ять про загиблих", — додали в прокуратурі.

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Іграшки і прапори на зупинці біля зруйнованого дому. Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, що рік тому, 14 січня, російські загарбники вдарили у житловий будинок у Дніпрі. Внаслідок влучання ракети повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку. 

терористи
Дніпро
Україна
окупанти
ракета
Росія

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