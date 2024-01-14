Річниця удару РФ по житловій багатоповерхівці в Дніпрі — як це було
Рівно рік тому російська ракета влучила у багатоповерховий будинок у Дніпрі. Внаслідок цього злочину занинуло 40 дорослих людей та шестеро дітей.
Подробиці цього теракту російських окупантів нагадали в Офісі Генерального прокурора.
Річниця трагедії у Дніпрі
"14 січня — річниця ракетного удару по житловому багатоповерховому будинку у Дніпрі. Тоді росія вдалася до чергового — і одного з найбільших за людськими жертвами — акту агресії проти мирного населення за час повномасштабного вторгнення в Україну", — нагадали у генпрокуратурі.
В Генпрокуратурі розповіли, що рік тому держава-агресор свідомо застосувала неточну зброю для удару по житлових кварталах.
"Це — воєнний злочин і за Женевськими конвенціями, і за Римським статутом МКС", — повідомили в прокуратурі.
За цей злочин було оголошено підозру командиру 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку ЗС РФ.
Жертви російського удару
Внаслідок цього злочину загинуло 40 дорослих людей та шестеро дітей. Окрім того, 79 мешканців будинку отримали поранення.
"Через рік після трагедії на зупинці навпроти — дитячі іграшки та прапори, які принесли в пам’ять про загиблих", — додали в прокуратурі.
Нагадаємо, що рік тому, 14 січня, російські загарбники вдарили у житловий будинок у Дніпрі. Внаслідок влучання ракети повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку.
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