Річниця удару РФ по житловій багатоповерхівці в Дніпрі — як це було

Зруйнований внаслідок російського влучання будинок. Фото: Офіс Генпрокурора

Рівно рік тому російська ракета влучила у багатоповерховий будинок у Дніпрі. Внаслідок цього злочину занинуло 40 дорослих людей та шестеро дітей.

Подробиці цього теракту російських окупантів нагадали в Офісі Генерального прокурора.

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Річниця трагедії у Дніпрі

"14 січня — річниця ракетного удару по житловому багатоповерховому будинку у Дніпрі. Тоді росія вдалася до чергового — і одного з найбільших за людськими жертвами — акту агресії проти мирного населення за час повномасштабного вторгнення в Україну", — нагадали у генпрокуратурі.

В Генпрокуратурі розповіли, що рік тому держава-агресор свідомо застосувала неточну зброю для удару по житлових кварталах.

"Це — воєнний злочин і за Женевськими конвенціями, і за Римським статутом МКС", — повідомили в прокуратурі.



За цей злочин було оголошено підозру командиру 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку ЗС РФ.

Рятувальні роботи на місці влучання. Фото: Офіс Генпрокурора

Гасіння пожежі на місці влучання. Фото: Офіс Генпрокурора

Працівник поліції на місці влучання. Фото: Офіс Генпрокурора

Жертви російського удару

Внаслідок цього злочину загинуло 40 дорослих людей та шестеро дітей. Окрім того, 79 мешканців будинку отримали поранення.

"Через рік після трагедії на зупинці навпроти — дитячі іграшки та прапори, які принесли в пам’ять про загиблих", — додали в прокуратурі.

Іграшки і прапори на зупинці біля зруйнованого дому. Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, що рік тому, 14 січня, російські загарбники вдарили у житловий будинок у Дніпрі. Внаслідок влучання ракети повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку.