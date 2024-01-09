Воздушная тревога сейчас 9 января — каким областям грозит ракетный удар

Ракетная опасность — воздушная тревога распространяется по ряду областей
Воздушная тревога в Украине сейчас, 9 января, начала распространяться по южным и восточным областям около 06:20. Так, объявлена ракетная опасность в Херсонской, Кировоградской, Донецкой и других областях.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Воздушная тревога сейчас 9 января
По словам украинских военных, под угрозой Кировоградская, Херсонская, Николаевская и Донецкая области, где объявлена ракетная опасность.
Обновлено 06:27. В ряде "красных" областей объявлен отбой воздушной тревоги.
Напомним, что вечером 8 января рядом областей Украины тоже ширилась воздушная тревога. Украинцев предупреждали об угрозе применения баллистики.
Также мы писали, что после ударов оккупантов по Донецкой, Херсонской и Хмельницкой областях начали проводить аварийно-спасательные работы. Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество погибших в результате жестокой атаки врага 8 января.
Добавим, что россияне обстреляли Покровск Донецкой области ракетами С-300 днем 6 января. На вечер 8 января ГСЧС завершила поисково-спасательные работы на местах ударов. Известно, сколько обнаружили жертв.
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