Воздушная тревога сейчас 9 января — каким областям грозит ракетный удар

Ракета взлетает в ночное небо. Фото: freepik.com

Воздушная тревога в Украине сейчас, 9 января, начала распространяться по южным и восточным областям около 06:20. Так, объявлена ракетная опасность в Херсонской, Кировоградской, Донецкой и других областях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Воздушная тревога сейчас 9 января

По словам украинских военных, под угрозой Кировоградская, Херсонская, Николаевская и Донецкая области, где объявлена ракетная опасность.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 06:27. В ряде "красных" областей объявлен отбой воздушной тревоги.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что вечером 8 января рядом областей Украины тоже ширилась воздушная тревога. Украинцев предупреждали об угрозе применения баллистики.

Также мы писали, что после ударов оккупантов по Донецкой, Херсонской и Хмельницкой областях начали проводить аварийно-спасательные работы. Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество погибших в результате жестокой атаки врага 8 января.

Добавим, что россияне обстреляли Покровск Донецкой области ракетами С-300 днем 6 января. На вечер 8 января ГСЧС завершила поисково-спасательные работы на местах ударов. Известно, сколько обнаружили жертв.