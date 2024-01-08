У Покровську завершили пошуково-рятувальні роботи, — МВС
Росіяни обстріляли Покровськ Донецької області ракетами С-300 вдень 6 січня. Станом на сьогоднішній вечір ДСНС завершила пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів.
Про це повідомляє голова МВС Ігор Клименко.
У Покровську завершили розбір завалів
Міністр розповів, що загиблих шукали за допомогою собак, натренованих на пошук останків.
Слідчі оглядають знайдені фрагменти тіл, а криміналісти вилучають біологічні зразки та проводять ідентифікацію.
За його словами, наразі вдалося встановити п'ять жертв.
"Упізнано трьох загиблих з с. Рівне – трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років. У Покровську встановлено 34-річного чоловіка та 37-річну жінку", — зазначив він.
Клименко додав, що криміналісти продовжують ідентифікацію фрагментів тіл. Попередньо, 11 осіб цілими родинами загинули внаслідок російського удару.
Нагадаємо, що Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко показав наслідки російського обстрілу Покровська Донецької області.
Крім того, за даними слідства по Покровському району було випущено вісім ракет. Внаслідок атаки пошкоджено понад 30 приватних будинків.
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