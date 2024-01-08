У Покровську завершили пошуково-рятувальні роботи, — МВС

Аварійно-рятувальні роботи у Покровську. Фото: Telegram/Ігор Клименко

Росіяни обстріляли Покровськ Донецької області ракетами С-300 вдень 6 січня. Станом на сьогоднішній вечір ДСНС завершила пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів.

Про це повідомляє голова МВС Ігор Клименко.

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Міністр розповів, що загиблих шукали за допомогою собак, натренованих на пошук останків.

Аварійно-рятувальні роботи у Покровську. Фото: Telegram/Ігор Клименко

Аварійно-рятувальні роботи у Покровську. Фото: Telegram/Ігор Клименко

Слідчі оглядають знайдені фрагменти тіл, а криміналісти вилучають біологічні зразки та проводять ідентифікацію.

За його словами, наразі вдалося встановити п'ять жертв.

Ідентифікація тіл загиблих. Фото: Telegram/Ігор Клименко

"Упізнано трьох загиблих з с. Рівне – трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років. У Покровську встановлено 34-річного чоловіка та 37-річну жінку", — зазначив він.

Клименко додав, що криміналісти продовжують ідентифікацію фрагментів тіл. Попередньо, 11 осіб цілими родинами загинули внаслідок російського удару.

Скриншот допису Клименка

Нагадаємо, що Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко показав наслідки російського обстрілу Покровська Донецької області.

Крім того, за даними слідства по Покровському району було випущено вісім ракет. Внаслідок атаки пошкоджено понад 30 приватних будинків.