В Україні повітряна тривога увечері 8 січня

Ракета в небі. Ілюстративне фото: AFP

У низці областей України оголосили повітряну тривогу. Українців попереджають про загрозу застосування балістики.

Про це повідомляє карта повітряних тривог alerts.in.ua.

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Повітряна тривога в Україні 8 січня

Так, Повітряні Сили попереджають про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння. Небезпеку оголошено у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Полтавській, Одеській, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях.

Скриншот допису Повітряних Сил

Нагадаємо, що на Херсонщині та Хмельниччині досі тривають аварійно-рятувальні роботи після ударів росіян, а на Донеччині були завершені.

Також ми писали, що 8 січня зранку у Хмельницькій області пролунало щонайменше шість вибухів. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей.