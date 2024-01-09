Повітряна тривога зараз 9 січня — яким областям загрожує ракетний удар

Ракета злітає в нічне небо. Фото: freepik.com

Повітряна тривога в Україні зараз, 9 січня, почала ширитися південними та східними областями близько 06:20. Так, оголошено ракетну небезпеку в Херсонській, Кіровоградській, Донецькій та інших областях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога зараз 9 січня

За словами українських військових, під загрозою Кіровоградська, Херсонська, Миколаївська та Донецька області, де оголошено ракетну небезпеку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 06:27. У низці "червоних" областей оголошено відбій повітряної тривоги.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що ввечері 8 січня низкою областей України теж ширилася повітряна тривога. Українців попереджали про загрозу застосування балістики.

Також ми писали, що після ударів окупантів на Донеччині, Херсонщині та Хмельниччині почали проводити аварійно-рятувальні роботи. Президент України Володимир Зеленський назвав кількість загиблих внаслідок жорстокої атаки ворога 8 січня.

Додамо, що росіяни обстріляли Покровськ Донецької області ракетами С-300 вдень 6 січня. Станом на вечір 8 січня ДСНС завершила пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів. Відомо, скільки виявили жертв.