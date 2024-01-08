Зеленський назвав кількість жертв внаслідок сьогоднішніх атак по Україні
У трьох областях України досі тривають аварійно-рятувальні роботи після ударів росіян. Наразі відомо про чотирьох загиблих внаслідок ворожих обстрілів.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Обстріли України 8 січня
Так, на Донеччині, Херсонщині та Хмельниччині тривають аварійно-рятувальні роботи після ударів окупантів.
"Сьогоднішній ранок знову, на жаль, почався з масованої ракетної атаки. Харків та область, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницька область", — сказав Зеленський.
Він зазначив, що відомо про 45 постраждалих та чотирьох загиблих.
"Дякую всім у світі, хто допомагає Україні! Дякую всім в Україні, хто дбає про ближнього і про всю нашу державу! Слава нашим воїнам!
Слава Україні!", — додав Президент.
Нагадаємо, що Головне управління ДСНС в Донецькій області продовжує розшукувати вісьмох осіб внаслідок російського обстрілу Покровська. Рятувальники продовжують розбір завалів.
Також ми писали, що 8 січня зранку у Хмельницькій області пролунало щонайменше шість вибухів. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей.
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