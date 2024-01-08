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Зеленський назвав кількість жертв внаслідок сьогоднішніх атак по Україні

8 січня 2024 20:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський назвав кількість жертв внаслідок сьогоднішніх атак по Україні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У трьох областях України досі тривають аварійно-рятувальні роботи після ударів росіян. Наразі відомо про чотирьох загиблих внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Так, на Донеччині, Херсонщині та Хмельниччині тривають аварійно-рятувальні роботи після ударів окупантів.

"Сьогоднішній ранок знову, на жаль, почався з масованої ракетної атаки. Харків та область, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницька область", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що відомо про 45 постраждалих та чотирьох загиблих.
 
"Дякую всім у світі, хто допомагає Україні! Дякую всім в Україні, хто дбає про ближнього і про всю нашу державу! Слава нашим воїнам! 
Слава Україні!", — додав Президент.

Нагадаємо, що Головне управління ДСНС в Донецькій області продовжує розшукувати вісьмох осіб внаслідок російського обстрілу Покровська. Рятувальники продовжують розбір завалів. 

Також ми писали, що 8 січня зранку у Хмельницькій області пролунало щонайменше шість вибухів. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. 

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