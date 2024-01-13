Посол США отреагировала на утреннюю масштабную атаку по Украине
Во время утренней атаки по Украине, посол США в Украине Бриджит Бринк спустилась в укрытие вместе с жителями Киева. После отбоя тревоги, дипломат поблагодарила украинские силы ПВО.
Об этом посол сообщила в соцсетях.
Посол США провела утро в укрытии — детали
Бринк сообщила, что ранним утром, вместе с жителями Киева и большей частью населения Украины, она была вынуждена искать убежище, когда Россия начала новую масштабную атаку на Украину с использованием гиперзвуковых ракет.
"Хочу выразить благодарность невероятным украинским военнослужащим, контролирующим воздушное пространство, за их решающую роль в спасении множества жизней сегодня и каждый день", — отметила она.
Напомним, что утром 13 января во время воздушной тревоги раздавались взрывы в Кропивницком.
Кроме того, одна из вражеских целей упала во дворе частного дома в Полтавской области. К счастью, обошлось без пострадавших.
Также мы писали, что по данным мэрии Чернигова, в городе в результате атаки останавливала свою работу котельная. Ее перезапустили.
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