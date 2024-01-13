Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сейчас arrow Посол США отреагировала на утреннюю масштабную атаку по Украине arrow

Посол США отреагировала на утреннюю масштабную атаку по Украине

13 января 2024 12:39
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Посол США отреагировала на утреннюю масштабную атаку по Украине
Посол США в Украине Бриджит Бринк. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во время утренней атаки по Украине, посол США в Украине Бриджит Бринк спустилась в укрытие вместе с жителями Киева. После отбоя тревоги, дипломат поблагодарила украинские силы ПВО.

Об этом посол сообщила в соцсетях.

Читайте также:

Посол США провела утро в укрытии — детали

Бринк сообщила, что ранним утром, вместе с жителями Киева и большей частью населения Украины, она была вынуждена искать убежище, когда Россия начала новую масштабную атаку на Украину с использованием гиперзвуковых ракет. 

"Хочу выразить благодарность невероятным украинским военнослужащим, контролирующим воздушное пространство, за их решающую роль в спасении множества жизней сегодня и каждый день", — отметила она.

Бриджит Бринк
Сообщение Бриджит Бринк. Фото: скриншот

Напомним, что утром 13 января во время воздушной тревоги раздавались взрывы в Кропивницком.

Кроме того, одна из вражеских целей упала во дворе частного дома в Полтавской области. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что по данным мэрии Чернигова, в городе в результате атаки останавливала свою работу котельная. Ее перезапустили.

США
Киев
война
посол
Украина
обстрелы
Россия
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме