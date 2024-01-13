Посол США відреагувала на ранкову масштабну атаку по Україні
Під час ранкової атаки по Україні посол США в Україні Бріджіт Брінк спустилася в укриття разом із жителями Києва. Після відбою тривоги дипломат подякувала українським силам ППО.
Про це посол повідомила у соцмережах.
Посол США провела ранок в укритті
Брінк повідомила, що рано-вранці, разом з жителями Києва та здебільшого населення України, вона була змушена шукати укриття, коли Росія розпочала нову масштабну атаку на Україну з використанням гіперзвукових ракет.
"Хочу висловити подяку неймовірним українським військовослужбовцям, які контролюють повітряний простір, за їхню вирішальну роль у порятунку безлічі життів сьогодні і щодня", — зазначила вона.
Нагадаємо, що вранці 13 січня під час повітряної тривоги лунали вибухи у Кропивницькому.
Окрім того, одна з ворожих цілей упала у дворі приватного будинку на Полтавщині. На щастя обійшлося без постраждалих.
Також ми писали, що за даними мерії Чернігова, у місті внаслідок атаки зупиняла свою роботу котельня. Її перезапустили.
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