Посол США відреагувала на ранкову масштабну атаку по Україні

Посол США в Україні Бріджіт Брінк. Фото: Reuters

Під час ранкової атаки по Україні посол США в Україні Бріджіт Брінк спустилася в укриття разом із жителями Києва. Після відбою тривоги дипломат подякувала українським силам ППО.

Про це посол повідомила у соцмережах.

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Брінк повідомила, що рано-вранці, разом з жителями Києва та здебільшого населення України, вона була змушена шукати укриття, коли Росія розпочала нову масштабну атаку на Україну з використанням гіперзвукових ракет.

"Хочу висловити подяку неймовірним українським військовослужбовцям, які контролюють повітряний простір, за їхню вирішальну роль у порятунку безлічі життів сьогодні і щодня", — зазначила вона.

Повідомлення Бріджіт Брінк. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вранці 13 січня під час повітряної тривоги лунали вибухи у Кропивницькому.

Окрім того, одна з ворожих цілей упала у дворі приватного будинку на Полтавщині. На щастя обійшлося без постраждалих.

Також ми писали, що за даними мерії Чернігова, у місті внаслідок атаки зупиняла свою роботу котельня. Її перезапустили.