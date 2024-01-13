В Чернигове в результате вражеской атаки есть повреждения, — ОВА

Мобильная огневая группа ПВО. Иллюстративное фото: Генштаб

В Чернигове были слышны взрывы утром 13 января, там работала ПВО. В результате вражеской атаки известно о повреждениях.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

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Атака на Чернигов 13 января

"Все слышали. ПВО. Есть повреждения. Пока не разглашаем мест. Все службы работают", — говорится в сообщении.

По словам Чауса, предварительно обошлось без пострадавших.

Скриншот сообщения Чауса

Напомним, что утром 13 января во время воздушной тревоги раздавались взрывы в Кропивницком.

Кроме того, одна из враждебных целей упала во дворе частного дома в Полтавской области. К счастью, обошлось без пострадавших.