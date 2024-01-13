Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сейчас arrow В Чернигове в результате вражеской атаки есть повреждения, — ОВА arrow

В Чернигове в результате вражеской атаки есть повреждения, — ОВА

13 января 2024 08:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Чернигове в результате вражеской атаки есть повреждения, — ОВА
Мобильная огневая группа ПВО. Иллюстративное фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Чернигове были слышны взрывы утром 13 января, там работала ПВО. В результате вражеской атаки известно о повреждениях.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

Читайте также:

Атака на Чернигов 13 января

"Все слышали. ПВО. Есть повреждения. Пока не разглашаем мест. Все службы работают", — говорится в сообщении.

По словам Чауса, предварительно обошлось без пострадавших.

null
Скриншот сообщения Чауса

Напомним, что утром 13 января во время воздушной тревоги раздавались взрывы в Кропивницком.

Кроме того, одна из враждебных целей упала во дворе частного дома в Полтавской области. К счастью, обошлось без пострадавших.

Чернигов
обстрелы
ПВО
война в Украине
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме