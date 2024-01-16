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Пять лет колонии — в РФ студента осудили за "сотрудничество с украинскими спецслужбами"

16 января 2024 00:08
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Преступления РФ - студента осудили за "сотрудничество с украинскими спецслужбами"
Тюрьма в России. Фото: PhotoXPress
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

В России студент приговорен к пяти годам колонии общего режима. Его обвинили в "сотрудничестве с украинскими спецслужбами".

Об этом сообщает росСМИ.

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Приговор вынес Курганский областной суд.

В ФСБ отметили, что осужденный признан виновным в "сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранной организацией" (статья 275.1 УК РФ).

Помимо срока в колонии, студенту назначили год ограничения свободы после освобождения.

Обвиняемая сторона заявила, что осужденный в марте прошлого года связался с представителями запрещенной в России неназванной украинской организации. Он якобы получил "инструкции по осуществлению диверсионной и взрывной работы". По данным следствия, студента попросили распространять "проукраинские материалы" и собирать адреса местных воинских частей, военкоматов, подразделений ФСБ, МВД и Росгвардии.

Юноша, как утверждают в ФСБ, признался в "преступлениях". Однако признал ли он свою вину в суде, неизвестно.

Правозащитный портал Медиазона пишет, что подсудимым стал 20-летний Максим Харитонов. Его еще в середине октября 2023 года задержала ФСБ.

Напомним, российские захватчики продолжают терроризировать жителей оккупированных украинских территорий, вводя очередные методы паспортизации. В этот раз враг призывает людей, в том числе несовершеннолетних, оформлять российские паспорта через интернет-сервис "Я в России".

Также мы сообщали, что Служба безопасности Украины задержала агента российских оккупантов, которая искала позиции бойцов ВСУ вблизи Авдеевки и Марьинки. Для этого она каждый день проезжала до 100 км.

студенты
россияне
ФСБ
Россия

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