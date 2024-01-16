Преступления РФ - студента осудили за "сотрудничество с украинскими спецслужбами"

Тюрьма в России. Фото: PhotoXPress

В России студент приговорен к пяти годам колонии общего режима. Его обвинили в "сотрудничестве с украинскими спецслужбами".

Об этом сообщает росСМИ.

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Приговор вынес Курганский областной суд.

В ФСБ отметили, что осужденный признан виновным в "сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранной организацией" (статья 275.1 УК РФ).

Помимо срока в колонии, студенту назначили год ограничения свободы после освобождения.

Обвиняемая сторона заявила, что осужденный в марте прошлого года связался с представителями запрещенной в России неназванной украинской организации. Он якобы получил "инструкции по осуществлению диверсионной и взрывной работы". По данным следствия, студента попросили распространять "проукраинские материалы" и собирать адреса местных воинских частей, военкоматов, подразделений ФСБ, МВД и Росгвардии.

Юноша, как утверждают в ФСБ, признался в "преступлениях". Однако признал ли он свою вину в суде, неизвестно.

Правозащитный портал Медиазона пишет, что подсудимым стал 20-летний Максим Харитонов. Его еще в середине октября 2023 года задержала ФСБ.

Напомним, российские захватчики продолжают терроризировать жителей оккупированных украинских территорий, вводя очередные методы паспортизации. В этот раз враг призывает людей, в том числе несовершеннолетних, оформлять российские паспорта через интернет-сервис "Я в России".

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