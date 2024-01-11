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СБУ задержала агента россиян, которая искала позиции ВСУ вблизи Авдеевки и Марьинки

11 января 2024 10:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ задержала агента россиян, которая искала позиции ВСУ вблизи Авдеевки и Марьинки
Работники СБУ и задержанный агент РФ. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины задержала агента российских оккупантов, которая искала позиции бойцов ВСУ вблизи Авдеевки и Марьинки. Для этого она каждый день проезжала до 100 км.

Об этом сообщает СБУ.

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В зоне особого внимания злоумышленника были места базирования подразделений ВСУ, которые привлечены к боевым операциям на Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Для сбора развединформации она самостоятельно объезжала населенные пункты в районах Курахово, Мирнограда, Селидового, Новогродовки и Михайловки. Для выявления и фиксации позиций украинских войск злоумышленник мог проехать общественным транспортом до 100 км вблизи передовой за день", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ разоблачили российского агента, задокументировали ее преступные действия и задержали в собственном доме. У злоумышленника изъяли мобильный телефон, который она использовала для переписки с ФСБ и фиксации украинских объектов.

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Переписка женщины с ФСБ. Фото: СБУ
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Переписка женщины с ФСБ. Фото: СБУ
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Переписка женщины с ФСБ. Фото: СБУ
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Переписка женщины с ФСБ. Фото: СБУ

Благодаря оперативному реагированию удалось провести комплекс мер по обеспечению позиций и маршрутов передвижения подразделений ВСУ.

По данным следствия, соратницей врага является 33-летняя жительница Новогродовки, которая в октябре 2023 года была дистанционно завербована кадровым сотрудником ФСБ. В поле зрения оккупантов она попала из-за своей антиукраинской активности в соцсетях.

Для общения с врагом женщина использовала анонимный чат в мессенджере, а сведения передавала в виде текстовых сообщений и отметок на электронных картах. За выполнение задания от россиян фигурант получала денежное "вознаграждение", которое поступало на ее банковскую карточку.

"Разведанные потребовались оккупантам для планирования собственных боевых операций, в том числе ракетно-артиллерийских обстрелов позиций украинских войск на восточном фронте", — говорится в сообщении.

Ей грозит пожизненное заключение.

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Пост СБУ. Фото: скриншот
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Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, СБУ арестовала в Херсоне коллаборантку, обвиняемую в сотрудничестве с оккупационными силами во время захвата города. В период оккупации она вынуждала местных жителей получать паспорта страны-агрессора.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины задержала очередного российского информатора. Он охотился за системами противовоздушной обороны и HIMARS под Славянском Донецкой области.

СБУ
война
ВСУ
Украина
Донецкая область
ФСБ
оккупанты

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