СБУ задержала агента россиян, которая искала позиции ВСУ вблизи Авдеевки и Марьинки
Служба безопасности Украины задержала агента российских оккупантов, которая искала позиции бойцов ВСУ вблизи Авдеевки и Марьинки. Для этого она каждый день проезжала до 100 км.
Об этом сообщает СБУ.
Задержание агента ФСБ в Донецкой области
В зоне особого внимания злоумышленника были места базирования подразделений ВСУ, которые привлечены к боевым операциям на Авдеевском и Марьинском направлениях.
"Для сбора развединформации она самостоятельно объезжала населенные пункты в районах Курахово, Мирнограда, Селидового, Новогродовки и Михайловки. Для выявления и фиксации позиций украинских войск злоумышленник мог проехать общественным транспортом до 100 км вблизи передовой за день", — говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ разоблачили российского агента, задокументировали ее преступные действия и задержали в собственном доме. У злоумышленника изъяли мобильный телефон, который она использовала для переписки с ФСБ и фиксации украинских объектов.
Благодаря оперативному реагированию удалось провести комплекс мер по обеспечению позиций и маршрутов передвижения подразделений ВСУ.
По данным следствия, соратницей врага является 33-летняя жительница Новогродовки, которая в октябре 2023 года была дистанционно завербована кадровым сотрудником ФСБ. В поле зрения оккупантов она попала из-за своей антиукраинской активности в соцсетях.
Для общения с врагом женщина использовала анонимный чат в мессенджере, а сведения передавала в виде текстовых сообщений и отметок на электронных картах. За выполнение задания от россиян фигурант получала денежное "вознаграждение", которое поступало на ее банковскую карточку.
"Разведанные потребовались оккупантам для планирования собственных боевых операций, в том числе ракетно-артиллерийских обстрелов позиций украинских войск на восточном фронте", — говорится в сообщении.
Ей грозит пожизненное заключение.
Напомним, СБУ арестовала в Херсоне коллаборантку, обвиняемую в сотрудничестве с оккупационными силами во время захвата города. В период оккупации она вынуждала местных жителей получать паспорта страны-агрессора.
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