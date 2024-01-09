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Тепер онлайн-реєстрація — окупанти вигадали новий метод примусової паспортизації

9 січня 2024 02:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Тепер онлайн-реєстрація — окупанти вигадали новий метод примусової паспортизації
Жінка тримає в руках паспорт РФ та телефон. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські загарбники продовжують тероризувати жителів окупованих українських територій, вводячи чергові методи паспортизації. Цього разу ворог закликає людей, зокрема неповнолітніх, оформляти російські паспорти через інтернет-сервіс "Я в Росії".

Про це повідомляє Центр національного спротиву

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Окупанти вигадали новий метод примусової паспортизації

"Окупанти запустили інтернет-сервіс "Я в Росії", щоб пришвидшити паспортизацію мешканців тимчасово окупованих територій України. Так, ворог пропонує мешканцям ТОТ, в тому числі неповнолітнім (з 14 років) оформляти онлайн заявку на отримання "паспорту" РФ, страхування та іншої макулатури", — йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що ворог був змушений запустити додаток через небажання місцевих отримувати російські паспорти. Багато людей перешкоджають цьому процесу, тож росіяни змушують жителів ТОТ реєструватися онлайн. 

"Крім цього, сервіс також використовується для того, щоб записатись на прийом до лікаря, але лише за наявності паспорта РФ. Таким чином окупанти вчергове порушують міжнародне право, позбавляючи медичної допомоги мешканців ТОТ, які не отримали червону макулатуру", — розповіли в Спротиві.

Також Центр закликає людей повідомляти у Спротив.Бот про колаборантів причетних до паспортизації.

Нагадаємо, що окупанти в Херсонській області провели чергові рейди щодо примусової паспортизації українців на ТОТ. З тими, хто ще не має російських паспортів, проводили "профілактичні бесіди".

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