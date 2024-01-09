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Рейди ФСБ на ТОТ Херсонської області — як окупанти тероризують людей

9 січня 2024 05:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Рейди ФСБ на ТОТ Херсонської області — як окупанти тероризують людей
Працівники ФСБ під дверима будинку. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Росія відправила на тимчасово окуповані території Херсонської області черговий загін працівників ФСБ. Таким чином Кремль боїться втратити цей регіон, оскільки він є ключовим для забезпечення логістики до анексованого Криму. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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За джерелами Центру, за допомогою підрозділів ФСБ на ТОТ РФ намагається посилити обшуки будинків місцевих жителів.

"Особливу увагу окупанти приділятимуть перевірці особистих документів, в першу чергу тих громадян, які на їхню думку не підтримують російську риторику та завдання так званої "СВО", — йдеться в повідомленні.

Також окупанти вдаватимуться до проведення примусової паспортизації українців.

"Дані заходи відбуваються на тлі регулярних ударів Сил оборони України по ключових військових об’єктах у ворожому тилу. У зв’язку з чим, окупанти прагнуть виявити представників руху опору, оскільки діяльність українського підпілля дуже потужна на даному напрямку", — зазначили в Центрі.

Там додали, що працівники ФСБ також охоронятимуть колаборантів в органах управління та тих, хто займається організацією "виборів" на ТОТ.

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують тероризувати жителів окупованих українських територій, вводячи чергові методи паспортизації. Цього разу ворог закликає людей, зокрема неповнолітніх, оформляти російські паспорти через інтернет-сервіс "Я в Росії".

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