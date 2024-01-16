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П'ять років колонії — в РФ студента засудили за "співпрацю з українськими спецслужбами"

16 січня 2024 00:08
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Злочини РФ - студента засудили за "співпрацю з українськими спецслужбами"
В'язниця в Росії. Фото: PhotoXPress
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

У Росії студента засудили до п'яти років колонії загального режиму. Його звинуватили у "співпраці з українськими спецслужбами".

Про це повідомляє росЗМІ.

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Вирок ухвалив Курганський обласний суд.

В ФСБ зазначили, що засудженого визнали винним у "співпраці на конфіденційній основі з іноземною організацією" (стаття 275.1 КК РФ).

Орім терміну у колонії, студенту призначили рік обмеження волі після звільнення.

Сторона обвинувачення заявила, що засуджений у березні минулого року зв'язався з представниками забороненої в Росії неназваної української організації. Він нібито отримав "інструкції щодо здійснення диверсійної і підривної роботи". За даними слідства, студента попросили поширювати "проукраїнські матеріали" та збирати адреси місцевих військових частин, військкоматів, підрозділів ФСБ, МВС та Росгвардії.

Юнак, як стверджують в ФСБ, зізнався у "злочинах". Проте, чи він визнав свою вину у суді, невідомо.

Правозахисний портал Медіазона пише, що підсудним став 20-річний Максим Харитонов. Його ще у середині жовтня 2023 року затримала ФСБ.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують тероризувати жителів окупованих українських територій, вводячи чергові методи паспортизації. Цього разу ворог закликає людей, зокрема неповнолітніх, оформляти російські паспорти через інтернет-сервіс "Я в Росії".

Також ми писали, що Служба безпеки України затримала агентку російських окупантів, яка шукала позиції бійців ЗСУ поблизу Авдіївки та Мар'їнки. Для цього вона щодня проїжджала до 100 км.

студенти
росіяни
ФСБ
Росія

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