Оккупанты обстреливают Херсон, в городе раздаются взрывы, — МВА
В Херсоне раздаются взрывы днем 18 января. Российские захватчики обстреливают город с территории оккупированного левобережья.
Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко.
Взрывы в Херсоне 18 января
"Армия РФ с временно оккупированного левого берега атакует Херсон! Взрывы раздались в разных районах города. Будьте осторожны! Перейдите к более безопасным местам!", — написал он.
Напомним, что 17 января российская армия ударила по Херсону. В результате вражеского обстрела возникли перебои с электроэнергией.
Также мы писали, что враг обстрелял из артиллерии улицы Херсона 12 января. В результате атаки есть пострадавшие и погибшие, а также были повреждены гражданские авто и инфраструктура.
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