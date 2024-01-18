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Оккупанты обстреливают Херсон, в городе раздаются взрывы, — МВА

18 января 2024 13:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Оккупанты обстреливают Херсон, в городе раздаются взрывы, — МВА
Последствия российского обстрела. Иллюстративное фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Херсоне раздаются взрывы днем 18 января. Российские захватчики обстреливают город с территории оккупированного левобережья.

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко.

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Взрывы в Херсоне 18 января

"Армия РФ с временно оккупированного левого берега атакует Херсон! Взрывы раздались в разных районах города. Будьте осторожны! Перейдите к более безопасным местам!", — написал он.

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Скриншот сообщения Мрочка

Напомним, что 17 января российская армия ударила по Херсону. В результате вражеского обстрела возникли перебои с электроэнергией.

Также мы писали, что враг обстрелял из артиллерии улицы Херсона 12 января. В результате атаки есть пострадавшие и погибшие, а также были повреждены гражданские авто и инфраструктура.

Херсон
обстрелы
оккупанты
война в Украине

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