Оккупанты обстреливают Херсон, в городе раздаются взрывы, — МВА

Последствия российского обстрела. Иллюстративное фото: Суспільне

В Херсоне раздаются взрывы днем 18 января. Российские захватчики обстреливают город с территории оккупированного левобережья.

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко.

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Взрывы в Херсоне 18 января

"Армия РФ с временно оккупированного левого берега атакует Херсон! Взрывы раздались в разных районах города. Будьте осторожны! Перейдите к более безопасным местам!", — написал он.

Скриншот сообщения Мрочка

Напомним, что 17 января российская армия ударила по Херсону. В результате вражеского обстрела возникли перебои с электроэнергией.

Также мы писали, что враг обстрелял из артиллерии улицы Херсона 12 января. В результате атаки есть пострадавшие и погибшие, а также были повреждены гражданские авто и инфраструктура.