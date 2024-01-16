Оккупанты готовятся к боям в Евпатории — что известно
Российские захватчики готовятся к боям во временно оккупированной Евпатории. В частности, враг создает большее количество инженерно-фортификационных сооружений.
Об этом сообщают партизаны "АТЕШ".
Что происходит в Евпатории
"Агенты нашего движения фиксируют усилия оккупантов по созданию большего количества инженерно-фортификационных сооружений в Евпаторийском районе", — говорится в сообщении.
В Евпатории возводят:
- огневые точки на строительных объектах, которые находятся на береговой линии;
- долговременные огневые точки (ДОТ);
- секретные позиции;
- "зубы дракона" с проволокой.
Партизаны рассказали, что фортификации строятся вокруг города и его границ. Строительство продолжается вдоль береговой линии озера Сасык-Сиваш к югу от Евпатории, вдоль железной дороги и к северу от Евпатории у залива Донузлав.
Напомним, партизаны военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" нашли новые позиции российских захватчиков. Оккупанты разместили свои силы вблизи Евпатории.
Также мы писали, что в первые дни января Крым подвергся серии воздушных атак со стороны ВСУ. Незадолго после этого в сети появились спутниковые снимки российских разрушений.
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