Оккупанты готовятся к боям в Евпатории — что известно

Российские оккупанты в Евпатории. Фото: t.me/atesh_ua

Российские захватчики готовятся к боям во временно оккупированной Евпатории. В частности, враг создает большее количество инженерно-фортификационных сооружений.

Об этом сообщают партизаны "АТЕШ".

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"Агенты нашего движения фиксируют усилия оккупантов по созданию большего количества инженерно-фортификационных сооружений в Евпаторийском районе", — говорится в сообщении.

В Евпатории возводят:

огневые точки на строительных объектах, которые находятся на береговой линии;

долговременные огневые точки (ДОТ);

секретные позиции;

"зубы дракона" с проволокой.

Партизаны рассказали, что фортификации строятся вокруг города и его границ. Строительство продолжается вдоль береговой линии озера Сасык-Сиваш к югу от Евпатории, вдоль железной дороги и к северу от Евпатории у залива Донузлав.

Напомним, партизаны военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" нашли новые позиции российских захватчиков. Оккупанты разместили свои силы вблизи Евпатории.

Также мы писали, что в первые дни января Крым подвергся серии воздушных атак со стороны ВСУ. Незадолго после этого в сети появились спутниковые снимки российских разрушений.