Окупанти готуються до боїв у Євпаторії — що відомо

Російські окупанти в Євпаторії. Фото: t.me/atesh_ua

Російські загарбники готуються до боїв у тимчасово окупованій Євпаторії. Зокрема, ворог створює більшу кількість інженерно-фортифікаційних споруд.

Про це повідомляють партизани "АТЕШ".

Читайте також:

Що відбувається у Євпаторії

"Агенти нашого руху фіксують зусилля окупантів зі створення більшої кількості інженерно-фортифікаційних споруд у Євпаторійському районі", — йдеться у повідомленні.

В Євпаторії зводять:

вогневі точки на будівельних об'єктах, які знаходяться на береговій лінії;

довготривалі вогневі точки (ДОТ);

секретні позиції;

"зуби дракона" з дротом.

Партизани розповіли, що фортифікації будуються навколо міста та його меж. Будівництво триває вздовж берегової лінії озера Сасик-Сиваш на півдні від Євпаторії, вздовж залізниці та на північ від Євпаторії біля затоки Донузлав.

Нагадаємо, партизани воєнного руху українців та кримських татар "АТЕШ" знайшли нові позиції російських загарбників. Окупанти розмістили свої сили поблизу Євпаторії.

Також ми писали, що у перші дні січня Крим зазнав серії повітряних атак з боку ЗСУ. Незадовго після цього у мережі з'явилися супутникові знімки російських руйнувань.