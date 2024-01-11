Ігнат розповів про ППО росіян у Криму та успішні операції ЗСУ

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат вказав, що в Криму російська протиповітряна оборона є доволі потужною, там є різні комплекси малого, середнього та великого радіуса дії. При цьому Повітряні сили ЗСУ здійснюють успішні удари по позиціях окупантів та проводять операції по командних пунктах противника.

Про це в ефірі телемарафону повідомив Юрій Ігнат.

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За словами Ігната підтвердженням того, що в Криму є різні типи російської ППО є й знищення С-400 "Тріумф". Також він вказав, що росіяни можуть поповнювати свої запаси протиповітряної зброї постійно, однак українські пілоти все одно будуть завдати нищівних ударів по них.

"Це було кілька таких атак буквально нещодавно, де було вражено різні об'єкти, зокрема це захищені командні пункти, які колись були нашими в Криму, які будуть нашими. Кожна така атака, коли завдаються удари по саме таких от важливих об'єктах противника це ще один крок до нашої перемоги. Як ми бачимо долітає і там, і там, і в глибину навіть", — пояснив Ігнат.

Речник зауважив, що українській армії дуже хочеться перевірити, як буде реагувати російське ППО на балістику та, чи зможе збивати її.

"Patriot показав, що може збивати балістику, хочеться перевірити, чи зможе збивати балістику російське ППО, дуже хочеться вірити, що нам будуть постачати і такі ракети", — додав Ігнат.

Раніше ми писали про те, навіщо росіяни запустили по Україні сотні ракет, яким загалом є ударний потенціал РФ та як саме працює знаменитий ЗРК Patriot — в інтерв'ю Новини.LIVE розповів спікер Повітряних Сил України Юрій Ігнат.

Додамо, з початку повномасштабної війни Росія запустила по Україні 63 аеробалістичні ракети "Кинджал". Проте Силам ППО вдалося збити 25 таких цілей противника.