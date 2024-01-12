Партизани АТЕШ виявили позиції окупантів біля Євпаторії
Партизани воєнного руху українців та кримських татар "АТЕШ" знайшли нові позиції російських загарбників. Окупанти розмістили свої сили поблизу Євпаторії.
Про це партизани повідомили у Telegram-каналі.
Позиції росіян в Криму
Так, агенти партизанського руху протягом 35 днів розвідували розташування ворожих сил. Вдалося виявити майже цілу роту ВС РФ за 15 км від Євпаторії.
"Серйозно окопавшись на двох посадках, довжиною майже в кілометр кожна, окупанти всіма силами готуються відбивати наступ Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на ті позиції часто їздять військові вантажівки.
Партизани змогли дізнатися розпорядок підвезення снарядів та інженерних пристосувань для можливої подальшої диверсії.
"Готуються серйозно, але ведуть спостереження вкрай слабо. Мабуть, якщо ти далеко від фронту, то ніхто тебе не зможе вбити. Це завідомо неправдиве твердження і ми скоро це доведемо", — наголосили в "АТЕШ".
Нагадаємо, що партизани "АТЕШ" розвідали озброєння російської військової частини 55443 у Ногінську Московської області. Вони зафіксували повну номенклатуру техніки, яка зберігається в частині та готується до передачі на Донецький напрямок.
Крім того, рух кримських партизанів "АТЕШ" провів дорозвідку удару Сил Оборони України по радіолокаційній станції у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, поблизу Євпаторії, де 4 січня бійці ЗСУ завдали ракетного удару. Ураження підтверджено.
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