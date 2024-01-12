Партизани АТЕШ виявили позиції окупантів біля Євпаторії

Позиції росіян. Фото: Telegram/АТЕШ

Партизани воєнного руху українців та кримських татар "АТЕШ" знайшли нові позиції російських загарбників. Окупанти розмістили свої сили поблизу Євпаторії.

Про це партизани повідомили у Telegram-каналі.

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Так, агенти партизанського руху протягом 35 днів розвідували розташування ворожих сил. Вдалося виявити майже цілу роту ВС РФ за 15 км від Євпаторії.

Місце розташування окупантів. Фото: АТЕШ

"Серйозно окопавшись на двох посадках, довжиною майже в кілометр кожна, окупанти всіма силами готуються відбивати наступ Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Позиції окупантів. Фото: АТЕШ

Зазначається, що на ті позиції часто їздять військові вантажівки.

Партизани змогли дізнатися розпорядок підвезення снарядів та інженерних пристосувань для можливої подальшої диверсії.

Російський окупант на позиціях. Фото: АТЕШ

"Готуються серйозно, але ведуть спостереження вкрай слабо. Мабуть, якщо ти далеко від фронту, то ніхто тебе не зможе вбити. Це завідомо неправдиве твердження і ми скоро це доведемо", — наголосили в "АТЕШ".

Скриншот допису АТЕШ

Нагадаємо, що партизани "АТЕШ" розвідали озброєння російської військової частини 55443 у Ногінську Московської області. Вони зафіксували повну номенклатуру техніки, яка зберігається в частині та готується до передачі на Донецький напрямок.

Крім того, рух кримських партизанів "АТЕШ" провів дорозвідку удару Сил Оборони України по радіолокаційній станції у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, поблизу Євпаторії, де 4 січня бійці ЗСУ завдали ракетного удару. Ураження підтверджено.