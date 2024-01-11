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У мережі з'явились знімки наслідків одного з ударів ЗСУ по Криму

11 січня 2024 13:29
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У мережі з'явились знімки наслідків одного з ударів ЗСУ по Криму
Вибухи у Криму 4 січня. Фото: Telegram/Крымский ветер
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У перші дні січня Крим зазнав серії повітряних атак з боку ЗСУ. Незадовго після цього у мережі з'явилися супутникові знімки російських руйнувань. 

Відповідні кадри опублікував аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк, передає "Крим.Реалії"

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Журналісти розповіли, що у мережі з'явилися супутникові знімки російських руйнувань після вибухів у Криму. Аналітик Бреді Африк, який оприлюднив ці кадри,  не повідомив, про який об'єкт йдеться. 

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Об'єкт РФ у Криму перед вибухами. Фото: скриншот
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Об'єкт РФ у Криму після вибухів. Фото: скриншот

У перші дні січня у Криму неодноразово лунали вибухи. Командувач Повітряних сил України Микола Олещук заявив про поразку в результаті одного з них пункту управління військових РФ на аеродромі в Саках.

Водночас українська розвідка заявила, що внаслідок атаки на Крим 4 січня було знищено станцію радіолокації РФ на аеродромі в Саках. Російська влада цю інформацію не коментувала.

Нагадаємо, що 4 січня українські військові вдарили по командному пункті з'єднання російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Він розташовується поблизу Севастополя.

Крім того, під час влучання по командному пункту окупантів у Криму міг загинути начальник штабу збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов. Ніяких офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.

Крим
ЗСУ
вибух
окупанти
війна в Україні

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