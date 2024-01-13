Обстрел Чернигова – в полиции показали последствия падения обломков вражеской ракеты
В Чернигове были слышны взрывы утром 13 января, там работала ПВО. Обломки вражеской ракеты рухнули на частные жилые дома.
Кадры последствий показали в Нацполиции.
Атака на Чернигов 13 января
Во время утренней атаки обломки вражеской ракеты рухнули в секторе частной жилой застройки Чернигова.
Правоохранители выяснили, что повреждения получили несколько частных домов и нежилых сооружений, а одно здание практически разрушено.
"Во дворе, ближайшем к эпицентру происшествия, от взрыва погибла собака хозяев. Люди уцелели", — говорится в сообщении.
На месте происшествия продолжает работать полиция и проводит документирование последствий.
Ранее глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщал о повреждениях в городе в результате вражеской атаки 13 января.
Также мы писали, что по данным мэрии Чернигова, в городе в результате атаки останавливала свою работу котельная. Ее перезапустили.
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