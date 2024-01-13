Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сейчас arrow Обстрел Чернигова – в полиции показали последствия падения обломков вражеской ракеты arrow

Обстрел Чернигова – в полиции показали последствия падения обломков вражеской ракеты

13 января 2024 10:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Обстрел Чернигова – в полиции показали последствия падения обломков вражеской ракеты
Последствия падения обломков. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Чернигове были слышны взрывы утром 13 января, там работала ПВО. Обломки вражеской ракеты рухнули на частные жилые дома.

Кадры последствий показали в Нацполиции.

Читайте также:

Атака на Чернигов 13 января

Во время утренней атаки обломки вражеской ракеты рухнули в секторе частной жилой застройки Чернигова.

Правоохранители выяснили, что повреждения получили несколько частных домов и нежилых сооружений, а одно здание практически разрушено.

null
Последствия падения обломков. Фото: Нацполиция

"Во дворе, ближайшем к эпицентру происшествия, от взрыва погибла собака хозяев. Люди уцелели", — говорится в сообщении.

null
Последствия падения обломков. Фото: Нацполиция

На месте происшествия продолжает работать полиция и проводит документирование последствий.

null
Скриншот сообщения Нацполиции

Ранее глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщал о повреждениях в городе в результате вражеской атаки 13 января.

Также мы писали, что по данным мэрии Чернигова, в городе в результате атаки останавливала свою работу котельная. Ее перезапустили.

Чернигов
обстрелы
ПВО
ракеты
война в Украине
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме